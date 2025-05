Rissa e spari a Noto, convalidati gli arresti: scatta il Daspo per due giovani

Il gip del tribunale di Siracusa ha convalidato gli arresti dei due giovani di 21 e 23 anni, entrambi di Avola, che nella notte di domenica scorsa sono stati protagonisti di una violenta rissa a Noto, nelle adiacenze di un locale. Il 21enne, secondo quanto ricostruito dalla polizia, ha anche estratto una pistola sparando dei colpi in aria, generando il panico tra le persone presenti per l'Infiorata. Il giovane, trovato in possesso di una pistola calibro 7,65, è stato immediatamente bloccato.

Entrambi sono stati arrestati in flagranza dagli agenti del commissariato di Noto. Un diciassettenne era stato denunciato per rissa. Nei loro confronti la divisione anticrimine della Questura di Siracusa ha applicato la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio dal comune di Noto per 3 anni ed il daspo Willy.

Per i prossimi tre anni, ed una volta eventualmente cessata la misura cautelare, nessuno dei tre potrà recarsi nel Comune di Noto, né frequentare i locali di pubblico trattenimento di tutta la provincia e sostare nelle vicinanze. Il questore di Siracusa ha firmato il provvedimento di sospensione della licenza di esercizio pubblico, per la durata di 15 giorni, e chiuso il locale all’interno del quale era iniziata la rissa.