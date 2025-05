Rissa a Noto con sparatoria, due arresti e un minore denunciato

Due giovani di 21 e 23 anni sono stati arrestati dalla polizia e un 17enne denunciato con l'accusa di rissa, violazione della sorveglianza speciale e porto di arma da fuoco. Gli agenti del commissariato li hanno fermati in seguito ad una rissa avvenuta ieri notte nel centro storico di Noto, nel Siracusano

Secondo una prima ricostruzione, un gruppo di ragazzi si è ritrovato in via Cavour, nel centro storico, vicino ad alcuni locali. Per futili motivi sarebbe nata una discussione e sarebbero anche stati esplosi dei colpi di arma da fuoco. Alcuni giovani sono scappati, tra cui il minorenne, poi denunciato.

Altri due sono stati bloccati dai poliziotti e arrestati e una pistola è stata sequestrata. Un ragazzo è stato curato in ospedale per una ferita alla testa causata da un corpo contundente.