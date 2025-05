Minaccia di colpire la moglie con un’ascia, poi ferisce i carabinieri: arrestato

Ha minacciato di colpire la moglie utilizzando un’ascia: è l’accusa contestata a un 59enne di Scicli che è stato arrestato da carabinieri della locale tenenza per lesioni, minacce, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. L’uomo è stato trovato in precarie condizioni di salute e in uno stato di sofferenza psichica. Alla vista dei militari dell’Arma è andato in escandescenza e li ha aggrediti.

Due carabinieri sono rimasti feriti, riportando lesioni guaribili in 15 e in cinque giorni. Durante il trasferimento in caserma, nell’auto di pattuglia, il 59enne ha continuato a dare in escandescenza e i militari sono dovuti intervenire anche per evitare che l’uomo potesse compiere atti di autolesionismo.

La donna, gravemente scossa dal punto di vista emotivo, che è stata medicata all’ospedale Nino Baglieri di Modica, ha riportato lesioni giudicate guaribili in 20 giorni. La Procura di Ragusa ha disposto l’arresto del 59enne e il suo trasferimento in carcere. L’arma bianca con cui ha minacciato la vittima è stata sequestrata.