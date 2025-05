Due auto in fiamme a Comiso, soccorsi gli abitanti di un palazzo

I vigili del fuoco sono intervenuti, la notte scorsa, in via Dei Papiri, a Comiso, per un incendio che ha distrutto due auto. Le fiamme hanno danneggiato la facciata di un edificio, che è stato invaso dal fumo.

Quattro persone al secondo piano del palazzo sono rimaste intossicate per l'inalazione del fumo e sono state accompagnate dal personale del 118 in ospedale per controlli. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.