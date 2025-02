Una donna è stata tratta in salvo dai vigili del fuoco dopo un principio d’incendio in un’abitazione di via San Biagio, a Comiso. L’incendio si sarebbe sviluppato a causa del cattivo funzionamento di un condizionatore. I vigili del fuoco hanno evacuato l’appartamento e circoscritto le fiamme. I danni sono di lieve entità.