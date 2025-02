Delitto Russo a Vittoria: al processo il movente, sigaretta non data

Tutto sarebbe partito tutto dal rifiuto di una sigaretta, due anni e mezzo prima: questo sarebbe stato il movente alla base dell’omicidio di Giovanni Russo.

Primi testi del processo che si sta svolgendo davanti alla corte di assise di Siracusa, per l’omicidio del ventiduenne Giovanni Russo, ucciso a Vittoria in via IV aprile, con due colpi di fucile, uno alla testa e uno al cuore, a distanza ravvicinata, la sera del 27 febbraio del 2024.

Sul banco degli imputati, presente in aula, Alex Ventura, 29 anni. In aula hanno testimoniato la madre, la sorella e la compagna di Russo e in video collegamento dal carcere il padre della vittima. Tutti avrebbero fornito la stessa versione, ovvero che un paio d’anni prima Russo aveva chiesto una sigaretta a Ventura che gliel'aveva negata; si sarebbe arrivati alle mani e Ventura - ma si tratta di fatti riferiti - avrebbe «promesso» vendetta. Nel corso dell’udienza è stato conferito incarico a un perito per la trascrizione di alcune intercettazioni.