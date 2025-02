Scicli, bimbo di 4 anni con fratture a braccio e gamba: arrestato il padre accusato di averlo picchiato brutalmente

Un uomo è stato arrestato a Scicli (Ragusa) con l’accusa di aver brutalmente picchiato il proprio figlioletto di appena quattro anni, procurandogli la frattura di un braccio e di una gamba. Il piccolo è giunto nell’ospedale di Modica grazie all’intervento dei sanitari del 118, che hanno subito compreso la gravità della situazione e hanno allertato le forze dell’ordine.

I sanitari, constatando le lesioni compatibili con i maltrattamenti, hanno segnalato il caso ai carabinieri che hanno immediatamente avviato le indagini per chiarire l’origine delle fratture. L'episodio, che risale al 4 febbraio scorso, è stato reso noto solo oggi. L'uomo sarebbe stato arrestato nella sua casa di Scicli mentre il bambino è stato ricoverato in pediatria. La madre del piccolo avrebbe coperto il compagno: «È caduto dal letto» sarebbe stata la giustificazione della donna di fronte ai medici. Un’altra verità terribile è invece emersa nel corso delle indagini. Il responsabile dei maltrattamenti e delle lesioni sarebbe stato il compagno, papà biologico del bambino anche se non lo ha mai riconosciuto pur vivendo insieme al piccolo e alla mamma che è originaria della provincia di Caltanissetta.