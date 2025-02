Scontro tra una Jeep e un camion sulla Ragusa-Catania, due feriti

È di due feriti, di cui uno grave, il bilancio di un incidente stradale avvenuto alle prime luci dell' alba sulla strada statale "Ragusa - Catania, in contrada Marcellino. A scontrarsi una Jeep «Limiteo», condotta da un uomo che stava percorrendo l'arteria in direzione Catania e un camion «Cabstar» che proveniva dalla direzione opposta.

Il conducente della Jeep, intorno alle 5, 30 per cause che sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Augusta, ha perso il controllo del mezzo scontrandosi con il camion. Un impatto molto violento tant'è che i due mezzi si sono ribaltati.

Sulla scia dell' incidente è rimasta convolta una Audi A3, i cui occupanti sono rimasti illesi. I feriti sono stati trasportati a bordo delle ambulanze al pronto soccorso dell' ospedale di Lentini. La strada è chiusa al traffico. Sul posto anche la polizia per la viabilità.