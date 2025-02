Ispica, concessionario d'auto accusato di truffa: sequestro per 700 mila euro

Un sequestro preventivo per 700 mila euro è stato eseguito dalle forze dell’ordine nei confronti di un concessionario di auto di Ispica. Quindici vetture sono state sequestrate ad altri indagati su disposizione della Procura di Ragusa. L’operazione è stata eseguita dai carabinieri della sezione di pg, insieme ai finanzieri della stessa sezione, coadiuvati nella fase esecutiva dai comandi di stazione dei carabinieri di Modica, Noto e Augusta.

Il concessionario in questione, in concorso con altri, sottoscriveva contratti di finanziamento con la società Fca Bank (ora Ca Bank), per l’acquisto di auto, utilizzando documenti reddituali falsi o alterati, inducendo in errore la società creditrice. In tal modo la concessionaria conseguiva un duplice profitto derivante dalla vendita e dal raggiungimento di obiettivi e premi di vendita corrisposti dalla Fca. Il singolo acquirente, in numerosi casi, vendeva l’auto a terze persone, senza corrispondeva alla Fca le rate del finanziamento sottoscritto. Sono 43 i casi riscontrati.

Le 15 vetture sono state sequestrare nel Ragusano e nel Siracusano: a Pozzallo, Ispica, Portopalo di Capo Passero, Pachino, Noto, Rosolini e Priolo Gargallo.