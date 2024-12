Modica, due anziane sorelle trovate morte in casa

Due anziane sorelle di Modica, di 80 e 83 anni, sono state trovate morte nella loro abitazione. Le due donne vivevano da sole. A scoprire i corpi senza vita è stato un nipote che da due giorni telefonava senza avere risposta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Modica. Secondo una prima ricostruzione una delle due donne avrebbe avuto un malore. L’altra sorella, forse nel tentativo di chiedere aiuto, sarebbe scesa per le scale, ma sarebbe caduta sbattendo la testa. Una sorella sarebbe quindi morta per cause naturali, la seconda per i traumi riportati nella caduta.

Il nipote, entrando in casa, si sarebbe trovato davanti proprio il corpo dell’anziana zia finita contro il portoncino. I carabinieri, intervenuti sul posto, non hanno trovato nessuna traccia di violenza, né di effrazione. Il magistrato di turno, Silvia Giarrizzo, dopo l’ispezione cadaverica, non ha disposto l’autopsia. La morte si farebbe risalire a circa 72 ore fa. I corpi delle due donne sono stati restituiti ai familiari per i funerali.