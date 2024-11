Un incendio ha distrutto una mansarda in legno di un’abitazione di Chiaramonte Gulfi (Ragusa), nel centro storico cittadino, destando grande preoccupazione in una zona densamente abitata. Nella casa vivevano alcuni giovani migranti. I vigili hanno spento il rogo impedendo danni maggiori e che potesse propagarsi ad altre abitazioni vicine. Non ci sono feriti.