La tentata violenza su una ragazza, straniero arrestato dopo poche ore a Pozzallo

Ieri il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, ha reso noto che nella sua città, all’alba, si era verificata un’aggressione in strada nei confronti di una donna, soccorsa da alcuni passanti e condotta in ospedale, a Modica, da dove era stata dimessa in giornata.

Oggi i carabinieri forniscono alcuni dettagli dell’accaduto. L’aggressione da parte di un giovane straniero, che ha cercato un violento approccio sessuale, è avvenuta mentre la donna attraversava il parco giochi.

La giovane ha reagito, riuscendo a divincolarsi, ma durante la colluttazione ha riportato la frattura del setto nasale. Ne avrà per 30 giorni.

Le grida della ragazza, durante i momenti concitati dell’aggressione, hanno attirato l’attenzione dei passanti, che hanno avvisato i carabinieri.

Iniziata la caccia all’uomo, attraverso la visione dei filmati dei sistemi di videosorveglianza e le testimonianze, l’aggressore, un ventenne straniero senza permesso di soggiorno, è stato fermato in serata nella villa comunale. Il giovane, che era giunto a Pozzallo da poche settimane, è stato condotto nel carcere di Ragusa.