Incidente a Scoglitti, scontro tra due scooter: un ragazzo trasferito all'Ismett di Palermo, è grave

È in condizioni critiche uno dei tre ragazzi rimasti feriti martedì notte a Scoglitti. Il giovane è rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto in via Riviera Kamarina intorno alla mezzanotte. A scontrarsi, due scooter condotti da minorenni, in uno dei quali c'era anche un altro coetaneo.

L'impatto è stato molto forte, i tre, due ragazzi e una ragazza, sono rimasti per terra e, allertati i soccorsi, sul posto sono giunte le ambulanze del 118 del Pte di Scoglitti e delle postazioni limitrofe. Tutti i feriti, dopo le prime cure, sono stati trasferiti immediatamente all’ospedale Guzzardi di Vittoria. I tre hanno riportato lesioni e sono stati ricoverati presso il nosocomio, ma ieri pomeriggio le condizioni di uno dei feriti si sono aggravate e così è stato trasferito in elisoccorso presso l'Ismett di Palermo.

Il giovane, che ha riportato diversi traumi, si trova ricoverato nel capoluogo in prognosi riservata. Sul luogo dell'incidente è intervenuta anche la polizia municipale di Vittoria che ha effettuato tutti i rilievi del caso per capire l'esatta dinamica dell'incidente.

Circa un mese fa, un grave incidente si era verificato lungo la strada che collega Vittoria a Scoglitti. Coinvolti una vettura e uno scooter, condotto da un ragazzo. Quest'ultimo aveva riportato alcune fratture. La strada in cui a giugno era avvenuto lo scontro è spesso teatro di incidenti molto gravi, anche mortali. Il 31 maggio scorso, nella zona di contrada Zafaglione, ha perso la vita il 47enne Sergio Scribano.