Il Papa ha nominato vescovo di Noto Salvatore Rumeo

Il Papa ha nominato vescovo di Noto il reverendo Salvatore Rumeo, del clero della Diocesi di Caltanissetta, parroco e direttore dell’Ufficio catechistico. Lo riferisce il Bollettino della sala stampa vaticana.

Rumeo, originario di Delia, ha conseguito il Baccellierato in Sacra Teologia presso l’Istituto teologico “Monsignor Guttadauro” di Caltanissetta nel 1990. È stato ordinato sacerdote il 29 giugno dello stesso anno nella Cattedrale di Caltanissetta.

Nel 1997 ha ottenuto la Licenza in Teologia con specializzazione in Catechetica presso l’Istituto Teologico San Tommaso di Messina (aggregato alla Facoltà di Teologia dell’Università Pontificia Salesiana di Roma) e nel 2006 il dottorato in Sacra Teologia presso l’Università Pontificia Salesiana di Roma.

