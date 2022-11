Modica, perde il controllo dell'auto che si cappotta: ferito un 18enne

Incidente, questa mattina intorno alle ore 7,30, in via Peppino Impastato, una traversa di Via Risorgimento a Modica. Un forte boato ha fatto preoccupare i residenti. Un’auto, una Punto blu, per cause ancora in corso di accertamento, si è cappottata. Alla guida un 18enne.

I residenti hanno chiamato immediatamente il 118 e prestato i primi soccorsi. Sul posto è giunta l’ambulanza del 118 che ha trasportato il 18enne al Pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore Nino Baglieri di Modica. Il ferito non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente anche la polizia locale che ha effettuato i rilievi del caso e gestito il traffico.

Due giorni fa un altro incidente si è verificato a Modica, nei pressi della rotatoria di via Sacro Cuore, in direzione Ragusa. Lo scontro è avvenuto tra 3 auto, una Opel Zafira, una Fiat Punto e una Ford Fiesta. Sul posto l’ambulanza del 118 che ha trasportato un ferito al Pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore Nino Baglieri di Modica e la Polizia di Stato per i rilievi dell’incidente.

