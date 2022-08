Modica, altri quattro arresti per il furto di carrube

La polizia di Modica ha arrestato quattro pregiudicati sorpresi a rubare carrube all’interno di un fondo di proprietà di un’azienda agricola. Sempre il personale del commissariato ha denunciato 15 persone sospettate di furto di carrube ed una accusata di furto aggravato e ricettazione di autovettura.

Si tratta di ulteriori operazioni nate dalla stretta contro un fenomeno criminale in netta crescita, quello dei furti di carrube, soprattutto nelle zone rurali della provincia di Ragusa. Da qualche anno, come si legge in una nota diffusa ieri dalla polizia,, si è sviluppato un mercato assai importante intorno ai semi presenti nel carrubo, utilizzati nell’alimentazione, sia umana che animale, ma soprattutto nell’industria alimentare. L’incredibile aumento del valore di questo frutto, di cui la Sicilia, ed in particolare le province di Ragusa e Siracusa, sono tra i maggiori produttori, ha portato ad un considerevole incremento della quantità di furti consumati.

I carabinieri della compagnia di Modic hanno elaborato un efficace piano di contrasto, concentrando le proprie forze in determinate zone, considerate più appetibili, ed in precise fasce orarie della giornata.

