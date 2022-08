Modica, vietati i lavori edili fino al 20 agosto: disturbano i turisti

Va garantita tranquillità ai turisti, dunque i lavori edili saranno vietati fino al 20 agosto. C'è un'ordinanza appena pubblicata che dispone il divieto di qualunque attività edilizia o semplicemente rumorosa nel centro storico di Modica e nelle frazioni di Marina di Modica e Maganuco.

Il provvedimento è stato firmato dal commissario straordinario Domenica Ficano dopo le numerose lamentele da parte di villeggianti e turisti che cercano quiete e riposo nel periodo di vacanza. Chi non rispetterà le regole rischierà una sanzione amministrativa che varia da 25 a 500 euro.

Il provvedimento, come si legge nel testo, è stato disposto "a tutela della tranquillità e del riposo di residenti e turisti, nonché più in generale a tutela del decoro e della vivibilità urbana della città".

L'ordinanza dispone anche di lasciare libere da eventuali materiali di risulta le porzioni di suolo pubblico come marciapiedi o strade occupate per attività edilizie o di altra natura, "e di restituirle all’uso pubblico in uno stato decoroso". Continueranno ad essere consentite le attività che riguardano la cura del verde e i cantieri edili relativi alle Opere Pubbliche.

