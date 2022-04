Comiso, perde il controllo dell'auto e sfonda la saracinesca di una farmacia

Sembrava un furto con spaccata, ma si è trattato invece solo di un incidente. Un’auto ha sfondato la notte scorsa la saracinesca della farmacia Noto, in corso Ho Chi Min, a Comiso. L’automobilista, proveniente da via Generale Girlando, non è riuscito a effettuare la svolta a sinistra ed è finito sulla saracinesca e la vetrata d’ingresso. Notevoli i danni. Indaga la polizia che sta effettuando gli accertamenti per verificare l’eventuale stato di ebbrezza dell’automobilista.

