Coronavirus, oltre 1000 test rapidi per gli studenti di Ragusa

Soddisfazione dall’Azienda sanitaria provinciale di Ragusa per la significativa partecipazione della popolazione scolastica, interessata al progetto di screening, voluto dall’Assessorato regionale della Salute. Oltre agli studenti, docenti e non- fanno sapere dall’Asp - hanno effettuato il test numerosi genitori che hanno accompagnato i propri figli. Tutte e quattro le postazioni sono state un via vai di macchine che hanno raggiunto i drive point.

Ma ecco i numeri: Ragusa, 189 test e 1 positivo; Modica, 270 e nessun positivo; Comiso, 220 con un 1 positivo; Vittoria, 240 con 6 positivi. I positivi accertati sono stati sottoposti, nelle stesse postazioni, a tampone molecolare. Gli stessi saranno processati nel laboratorio analisi del "Giovanni Paolo II" di Ragusa.

"Il successo dell’iniziativa oltre ogni aspettativa - fanno sapere dall’Asp - ha determinato il rinvio di alcune persone invitate a presentarsi domani oppure lunedì. Tutto ha funzionato nel migliore dei modi dimostrando grande senso di responsabilità da parte del mondo della scuola che ha raccolto l’invito che è su base volontaria". Intanto domani e lunedì continuerà lo screening, così come il prossimo fine settimana.

