Coronavirus, nel Ragusano si supera quota mille in isolamento

Sono 152 i casi in più rispetto a ieri, che riguardano le persone contagiate da Covid-19 e poste in isolamento domiciliare. Ieri in isolamento c'erano 931 persone, oggi, al momento sono 1083. Sono quattro i comuni del Ragusano dove il numero è schizzato in modo preoccupante rispetto a ieri.

A Vittoria dove il 22 e 23 novembre è prevista la tornata elettorale per le Amministrative, ci sono 478 casi (+46 rispetto a ieri), Ragusa 230 (+33), Comiso 109 (+34) e Ispica 70 (+13) . Tredici casi in più a Modica che passa da 52 a 65 mentre è sostanzialmente stabile il dato di Chiaramonte da 7 a 9 (+2), Pozzallo da 22 a 27 (+5) , e Santa Croce da 15 a 16 (+1). Nessuna variazione per Acate (41), Giarratana (4) , Monterosso (2) e Scicli (16). Dei 1083, 16 contagiati sono di fuori provincia.

Ancora non disponibile il dato dei ricoveri. Stanno procedendo a ritmi serrati le operazioni di riadattamento di reparti e strutture ospedaliere per recuperare posti letto e razionalizzare l’assistenza.

