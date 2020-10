Parto all'ingresso dell'ospedale di Vittoria, mamma e figlio stanno bene

Un lieto evento al pronto soccorso dell'ospedale di Vittoria. Una giovane mamma ha partorito spontaneamente alle 6.35 del mattino una volta arrivata all'ospedale.

Il piccolo neonato, terzo figlio di una coppia, sta bene. Anche la mamma è in ottime condizioni. La signora è arrivata in ospedale, accompagnata dal marito, proveniente da Comiso, ma non ha avuto il tempo di arrivare nel reparto di ostetricia e ginecologia.

E’ stata subito assistita dall’équipe del pronto soccorso, coordinata da Giuseppe Valvo. Subito dopo la mamma e il bambino sono stati ricoverati nel reparto di ostetricia. "Mi complimento con tutti i nostri operatori per l’ottima assistenza e per la tempestiva presa in carico della mamma e del piccolo", ha detto il direttore generale Asp Ragusa Angelo Aliquò.

© Riproduzione riservata