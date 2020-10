Coronavirus, crescono ancora i casi nel Ragusano: oltre 200 positivi, quasi metà a Vittoria

Si sfonda quota 200 casi di coronavirus nel Ragusano. E preoccupa sempre di più la situazione di Vittoria dove 89 persone sono isolamento. In allarme le autorità sanitarie per la crescita nelle ultime ore con diversi focolai nelle scuole e in strutture pubbliche.

Negli altri centri della provincia i numeri sono nella norma. Oltre ai 197 in isolamento domiciliare ci sono 9 ricoveri nel reparto malattie infettive del covid hospital Ompa "Maria Paternò Arezzo" di Ragusa, un paziente in terapia intensiva, sempre nello stesso ospedale, e un paziente nell’ospedale Umberto I di Siracusa.

