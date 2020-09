Emergenza migranti, in arrivo a Pozzallo una task force interministeriale

Pozzallo attende nel pomeriggio una task force interministeriale messa a punto dal Viminale e dal ministero della salute per fronteggiare l’emergenza migranti. La task force visiterà l’hotspot della città del ragusano, in cui si trovano attualmente 122 migranti, tutti negativizzati al Covid 19.

La visita della task force in Sicilia viene compiuta pochi giorni dopo la sua formazione, voluta dal ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, e dal ministro della Salute Roberto Speranza, che hanno istituito un pool composto dal personale sanitario della Polizia di Stato, dei Vigili del fuoco e dell’Usmaf (ufficio sanità marittima, aerea e di frontiera)-Sasn Sicilia, per assicurare il supporto ai prefetti delle province della Regione Siciliana interessati dall’attuazione dei necessari interventi di adeguamento delle strutture di accoglienza per migranti.

