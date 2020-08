Un uomo di 50 anni, modicano, è morto questa mattina sulla strada provinciale 66 che collega Sampieri a Pozzallo, all’altezza di Marina di Modica. Era alla guida di una moto che, per cause ancora da accertare, si è scontrata con un’auto, una Mitsubishi. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza del 118, vigili urbani e l’elisoccorso, ma per il centauro non c'è stato nulla da fare.

© Riproduzione riservata