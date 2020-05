Incendi nel Ragusano, a fuoco magazzino di prodotti agricoli

Giornata di incendi nel Ragusano, soprattutto, nel versante ipparino con i vigili del fuoco costretti a fare gli straordinari per domare le fiamme in diverse campagne con danni alle strutture serricole.

Il vento caldo di scirocco ha alimentato le fiamme e ieri si sono registrati diversi interventi effettuati dalle squadre dei vigili del fuoco di Ragusa, Santa Croce Camerina, Vittoria e del distaccamento presso l’aeroporto di Comiso attualmente chiuso per effetto del Covid 19.

Il maggiore pericolo si è avuto in piazza Dante Alighieri dove l’incendio accidentale di una Y10 ha rischiato di distruggere una struttura in legno di un negozio di generi alimentari. Il tempestivo intervento dei pompieri ha limitato i danni. Sempre ieri pomeriggio è andato a fuoco un magazzino di prodotti per l’agricoltura ad Acate.

Le fiamme hanno dapprima interessato le sterpaglie vicino al magazzino e in pochi minuti, si sono propagate all’interno del locale, tanto da richiedere l’intervento di tre squadre dei vigili del fuoco per domare il rogo. ANSA

