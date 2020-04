Coronavirus, da Cecina a Pozzallo mascherine e guanti per sanitari

Cecina e Pozzallo insieme a fronteggiare l’emergenza migranti. E' da una lettera di ringraziamento partita da Pozzallo alla volta di Cecina che viene fuori il generoso gesto dell’amministrazione del comune toscano. Duemila mascherine chirurgiche, 200 mascherine ffp2, tremila paia di guanti e 24 litri di gel sanificante inviati da Cecina a Pozzallo, per sostenere gli operatori nella 'gestionè dei migranti.

Roberto Ammatuna, primo cittadino di Pozzallo e il suo comandante della polizia locale, Giorgio Muriana Triberio, ringraziano i cittadini di Cecina, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Samuele Lippi e Massimiliano Rugo che è alla guida della protezione civile. Un momento difficile per Pozzallo, ricorda Ammatuna, contrassegnato dalle tensioni determinate dalle misure di prevenzione e contenimento Covid 19 ma anche «dalla contestuale ondata di sbarchi di migranti rispetto alla quale non può essere disatteso il soccorso e il salvataggio».

In questo contesto, il primo cittadino del comune ragusano sottolinea che Pozzallo è unito a Cecina da «un sintetico quanto significativo principio concretamente condiviso: "L'uomo come fine e mai come mezzo". Nel segno di questo gesto, che rientra nel rinvigorito spitito di unità nazionale che sta percorrendo l’Italia e spinge con forza il servizio politico ad ispirarsi alle regole della solidarietà che è l’anima delle recole del gioco politico e del dialogo democratico», e ringrazia con riconoscenza la comunità di Cecina.

Secondo quanto riporta "Il Tirreno", Rugo ha contattato personalmente il responsabile della protezione civile di Pozzallo, Emilia Pluchinotta dichiarando al quotidiano: «L'Italia è una e indivisibile e in caso di emergenze come queste, chi sbarca a Pozzallo è come se fosse sbarcato a Marina di Cecina». (AGI)

© Riproduzione riservata