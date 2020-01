Vittoria, scavo clandestino in una necropoli greca: 3 denunce e reperti sequestrati

Scoperti e bloccati scavi clandestini su una necropoli greca, nell’antico territorio della città di Kamarina, un sito di età presumibilmente tra il V e il III secolo a.C. I carabinieri hanno trovato sparsi sul terreno circostante alcuni frammenti di anfore e vasi. I militari delle Stazioni di Vittoria, Scoglitti, e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Vittoria, con il supporto di personale specializzato del Comando Tutela Patrimonio Culturale e dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia”, hanno concentrato la loro attenzione su alcuni sospettati e lunedì scorso è scattato il blitz.

Durante la perquisizione sono stati trovati e sequestrati 5 hydrie in ceramica acroma, biansate; 2 olpai in ceramica acroma, monoansate; 8 coppe in ceramica acroma, monoansate; 1 olpe in ceramica acroma, monoansata; 1 brocchetta in ceramica acroma, biansata; 2 ciotole in ceramica acroma, biansate; 1 elemento in terracotta, lacunoso con fori; 2 lucerne in terracotta, lacunose; 3 frammenti ceramici; 18 elementi metallici, di cui 6 ghiande missili, un chiodo e 11 pesi da telaio; 1 elemento litico circolare; 171 chiodi in bronzo, di cui 25 frammentari e 146 interi; 4 monete metalliche ossidate (presumibilmente di bronzo, di valore culturale); 2 medagliette metalliche (presumibilmente di bronzo, di valore culturale); 1 foglio in metallo (presumibilmente di bronzo, di valore culturale); 2 bottoncini (di materiale imprecisato, di valore culturale) e 2 metal detector marca “white’s” modello “prizm 6 t e marca Deus.

Sono state denunciate in stato di libertà per ricettazione, danneggiamento e impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo stato Orazio Sciortino 51enne, Danilo Giliberto 36enne e S.G. 23enne. Tutti i beni archeologici trovati sono stati messi a disposizione del personale della Soprintendenza di Ragusa per la prevista valutazione tecnico-discrezionale.

