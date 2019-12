Droga a Ragusa, 10 condanne per 68 anni di carcere: i nomi

Il Tribunale collegiale di Ragusa ha condannato a pene rilevanti per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti dieci imputati in un processo incardinato nel 2015 e che ha preso in esame reati commessi tra Ragusa Scicli, Vittoria e Vizzini tra il 2007 ed il 2008 per una indagine coordinata dalla Direzione distrettuale di Catania.

Cade il vincolo dell’associazione: Biagio Carlo Arena e Massimo Blanco sono stati condannati a 8 anni e 50.000 euro ciascuno di multa e Topi Veiz a 6 anni e 35.000 euro di multa, tutti e tre in continuazione, con revoca sospensione condizionale della pena per precedenti sentenze passate in giudicato.

Gianluca Nicosia, Orlando Capitina, Francesco Rizzo sono stati condannati ognuno a 8 anni e 50.000 euro di multa. Per Salvatore Floridia e Maria Lorefice condanne a 6 anni e 35.000 euro di multa ciascuno. Per tutti il pagamento delle spese processuali, l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e interdizione legale durante l’esecuzione della pena.

Cinque anni e 32.000 euro di multa oltre a interdizione dai pubblici uffici per 5 anni, per Carmelo Cascone e Carmelo Di Gregorio. Assolti invece Bledar Renija, Nertil Hoxha, Fausto Cilia, Cosimo Licciardello e Alessandro Carambia perchè il fatto non sussiste; non doversi procedere per avvenuta prescrizione per Giuseppe Occhipinti e Michela Severini.

