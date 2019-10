Migranti sbarcati a Pozzallo, arrestato lo scafista

Un presunto scafista è stato arrestato: si tratta di un ivoriano di 19 anni. Si trovava a bordo della Ocean Viking arrivata ieri a Pozzallo con 104 migranti. I migranti viaggiavano viaggiavano a bordo di un gommone in precarie condizioni di galleggiabilità causate dal sovraffollamento.

Ieri mattina, immediatamente dopo l’arrivo della nave, i migranti sono stati ospitati presso l’hotspot di Pozzallo e i poliziotti sono risaliti al giovane ivoriano. Sono state raccolte le dichiarazioni dei passeggeri che non hanno avuto alcun dubbio rispetto alla condotta dello scafista che fino a prima della partenza dialogava con i libici e non era stato con gli altri nei capannoni che ospitano i migranti prima della partenza.

Al termine delle indagini, la Procura della Repubblica di Ragusa ha disposto che l’indagato venisse condotto presso il carcere di ibleo.

Il delitto è aggravato dal fatto di aver procurato l’ingresso e la permanenza illegale in Italia di più di 5 persone; perché è stato commesso da più di 3 persone in concorso tra loro; per aver procurato l’ingresso e la permanenza illegale delle persone esponendole a pericolo per la loro vita e incolumità ed inoltre per averle sottoposte a trattamento inumano e degradante.

