Allarme esalazioni a Pozzallo, il sindaco: "Intervento in caso di impianti non funzionanti"

Numerose le segnalazioni maleodoranti provenienti dalla zona industriale di Modica-Pozzallo. Il sindaco Roberto Ammatuna ha dunque inviato due note all’Avimec e all’Irsap per chiedere notizie su eventuali criticità nel funzionamento degli impianti alla prima e una relazione dettagliata sull’impianto di depurazione alla seconda.

A rispondere immediatamente l'Irsap che ha però confermato che la struttura non presenta particolari criticità nel processo depurativo dei reflui in uscita, condizione suffragata dalle analisi di controllo effettuate dall’Arpa e che in ogni caso, a breve, sarebbero iniziati alcuni interventi manutentivi.

“Le segnalazioni ricevute dai cittadini – afferma il sindaco Ammatuna – hanno avuto immediato riscontro con le due note inviate all’Irsap e all’Avimec, attendiamo risposta da quest’ultima e siamo pronti ad intervenire nel caso di disfunzioni o mal funzionamento degli impianti”.

Ma l’allarme principale riguarda la possibilità che si realizzino, in contrada Zimmardo-Bellamagna e nella zona industriale Modica-Pozzallo, due impianti di produzione di biometano.

“L’Amministrazione comunale si adopererà con tutte le forze ed in tutte le sedi possibili per controllare se la realizzazione di queste strutture – prosegue il primo cittadino di Pozzallo – può portare conseguenza negative per la città di Pozzallo e per i suoi cittadini”.

“Comunque è inaccettabile – continua Ammatuna – che nessuno abbia segnalato nulla, perché anche se ricadono nel territorio del Comune di Modica sono alle porte della città di Pozzallo”.

“Le problematiche ambientali vanno affrontate congiuntamente, senza distinzioni o appartenenze – conclude Ammatuna – perché le battaglie contro l’inquinamento non sono contro qualcuno ma a favore di tutti e per questo chiedo ad associazioni, movimenti e liberi cittadini di fare fronte comune”.

© Riproduzione riservata