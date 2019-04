Ragusa, arrestato nigeriano sorpreso con la marijuana alla stazione degli autobus

Ancora un arresto per droga alla stazione degli autobus di Ragusa. La polizia ha fermato un nigeriano di 31 anni incensurato per spaccio dopo averlo sorpreso con gli stupefacenti mentre era in attesa di un mezzo in via Zama.

La Squadra Mobile e la Squadra Volanti, durante un controllo di routine, hanno identificato e perquisito decine di soggetti. Tra loro anche il nigeriano che è stato sorpreso dai poliziotti con addosso oltre 120 grammi di marijuana.

L’uomo non appena ha visto la polizia ha velocemente affrettato il passo per raggiungere la macchina ed allontanarsi con la famiglia ma è stato fermato. Durante la perquisizione nella sua abitazione sono stati trovati bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.

Al termine delle attività di Polizia Giudiziaria, i poliziotti hanno condotto l’arrestato presso l’abitazione di residenza in regime di domiciliari così come disposto dal Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Ragusa.

