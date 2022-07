Palermo: per l'attacco il sogno è Di Mariano, Stoppa tra le alternative

Il Palermo continua a lavorare sul mercato in entrata. Dopo l'arrivo ormai certo di Salvatore Elia, che ieri ha sostenuto le visite mediche e si è allenato in gruppo, i rosanero si preparano ad accogliere anche Nedelcearu e Marco Sala, entrambi al Crotone nell'ultima stagione di Serie B. Il secondo, è di proprietà del Sassuolo. Nelle prossime ore i due ragazzi raggiungeranno il capoluogo per visite e firma sul contratto.

Per la difesa, il nome nuovo è quello di Salvatore Quagliata, terzino sinistro palermitano che andrebbe a rinforzare un settore del campo rimasto orfano di Giron (ha firmato un triennale col Crotone) e con il solo Crivello che è però in partenza. Milita nell'Heracles Almeno, squadra del massimo campionato olandese e ha un contratto in scadenza nel 2023. Nell'ultima stagione ha collezionato 32 presenze tra campionato e coppa e messo in bacheca un gol e 3 assist. Ha esperienza in Serie C in cui ha militato con la maglia della Pro Vercelli nella stagione 2019-2020 (fino a gennaio). Per il Palermo ci sarebbe anche la concorrenza del Feyenoord.

Dalla difesa all'attacco: i rosanero sono piombati su Matteo Stoppa. Ha giocato nella Juve Stabia in Serie C in questa stagione collezionando 35 presenze, mettendo a segno 11 reti e fornendo 6 assist. Può giocare da prima punta ma anche da seconda. Sarebbe un'ottima spalla per Brunori. Per l'attaccante, al momento, ci sarebbe soltanto un interesse. Piace anche Di Mariano del Lecce. L'attaccante palermitano non rientra nei piani dei pugliesi in Serie A e all'età di 26 anni sarebbe pronto a cambiare aria. Quest'anno ha raggiunto la massima serie con il Lecce da assoluto protagonista, collezionando 29 presenze e segnando 5 volte. Un giocatore che sposta gli equilibri in cadetteria, senza dubbio. E che ha raggiunto la Serie A anche con la maglia del Venezia nella stagione 2020-2021. Da qui a fine mercato arriveranno di sicuro altri calciatori (almeno uno per reparto), ma molti sono pronti a partire. I nomi in uscita sono quelli di Crivello, Doda, Peretti e Marong. Non è sicura, poi, nemmeno la permanenza di Dall'Oglio e Fella per la prossima Serie B.

