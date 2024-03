Lecco-Palermo, le probabili formazioni: Traorè dal primo minuto, tornano Segre e Ranocchia

Contro il Lecco Corini sceglierà i titolarissimi. Dopo il turn over di Brescia l’allenatore si conterà sui giocatori più affidabili. Sempre indisponibili Lucioni e Desplanches per infortunio. In porta giocherà Pigliacelli, in difesa spazio di nuovo a Ceccaroni che farà coppia con Nedelcearu. Sulle fasce a sinistra giocherà Lund mentre a destra torna Diakitè dal primo minuto. A centrocampo, spazio nuovamente a Jacopo Segre; farà coppia con Gomes davanti la difesa mentre Ranocchia si posizionerà dietro l’unica punta Matteo Brunori.

Il centrocampista ex Juventus tornerà titolare dopo esser stato in panchina al Rigamonti contro il Brescia, sempre nella posizione di trequartista. Gli esterni d’attacco saranno Di Mariano a destra e Chaka Traorè a sinistra. Dovrebbe riposare Federico Di Francesco, al momento sfavorito sull’ex Milan. Il Lecco di Aglietti dovrebbe sistemarsi invece con un 4-3-3; in panchina Crociata, palermitano che nella gara d’andata riuscì anche a segnare al Renzo Barbera. In attacco, il tridente dovrebbe essere composto da Lepore, Inglese e Buso.