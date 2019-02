Scicli, stanziato un milione per la realizzazione della piscina comunale

Nove anni di attese. Un finanziamento perduto ed ora ripreso in zona «Cesarini» salvando quel milione di euro destinato alla costruzione di una piscina comunale a Scicli.

Un sogno che rimarrà sulla carta come le attese di questi nove anni ovvero che si potrà concretizzare? Se lo chiedono gli sciclitani che negli anni, per andare in piscina, hanno dovuto raggiungere Modica, Pozzallo o Ragusa. Ieri la notizia che la Regione ha ripristinato il finanziamento risalente al giugno del 2010 e che è rimasto non speso per quasi due lustri.

A darla l'assessore regionale all'Energia ed ai servizi, Alberto Pierobon, che, venendo in città su invito del parlamentare regionale Orazio Ragusa, ha assicurato come la comunicazione ufficiale del dirigente generale Salvatore D'Urso sarà trasmessa la prossima settimana al Comune.

