Crisi del latte, chiuse cento aziende e persi migliaia posti di lavoro: mobilitazione a Vittoria

Cento aziende zootecniche chiuse in un anno a Ragusa. Un migliaio i posti di lavoro perduti, oltre all'indotto. Colpa di una crisi di mercato e degli aumenti dei costi di carburanti, concimi, antiparassitari e mangimi.

Il latte vaccino viene pagato agli allevatori ragusani 38 centesimi al litro che, in alcuni casi, può raggiungere anche i 42 incluse le premialità relative alla qualità del latte, carica batterica, proteine nella norma, e benessere degli animali. Per produrre un litro di latte vaccino occorrono non meno di 50 centesimi al litro.

Un ricchissimo patrimonio zootecnico, nella provincia più agricola della Sicilia, con 30 mila vacche da latte e 1000 aziende zootecniche.

Oggi giornata di mobilitazione, a Vittoria, dinanzi alla fiera Emaia, organizzata dal tavolo Verde Sicilia, dal movimento Mda, riscatto Agricoltura e Altra Agricoltura. La protesta proseguirà domani pomeriggio, dalle 17 alle 22, in piazza del popolo a Vittoria.

