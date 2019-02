Vittoria, 17enne su uno scooter si schianta contro un palo: morto sul colpo

Ha perso il controllo del suo scooter sulla Sp 17, vicino Vittoria, schiantandosi su un palo dell'illuminazione pubblica. È morto sul colpo,Valerio Cafiso, dopo aver riportato traumi gravissimi.

A dare l'allarme alcuni automobilisti che intorno alle 19 stavano percorrendo la Sp 17. I medici del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia municipale di Vittoria che ha effettuato gli accertamenti per capire l'esatta dinamica dell'incidente.

Lo scooter è stato posto sotto sequestro mentre in serata il traffico veicolare ha subito rallentamenti.

