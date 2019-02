Il «ragusano dop» sbarca in Inghilterra: verrà venduto anche in Belgio e Germania

Il ragusano giunge in Inghilterra. Trecento forme di formaggio ragusano dop, in un unico lotto, pari a 45 quintali di formaggio, saranno venduti all’interno di un colosso della grande distribuzione alimentare inglese. Un accordo commerciale tra la Coop Progetto Natura e la Gdo. Il formaggio ragusano dop avrà uno spazio commerciale nella grande distribuzione anche in Belgio ed in Germania.

Un progetto di vendita che mira a fare conoscere ed apprezzare il prodotto principe dell’agroalimentare ibleo. La coop Progetto Natura, oltre al magazzino di stagionatura, è il primo produttore di Ragusano a marchio con 10 mila forme certificate.

Complessivamente sono 18 mila le forme prodotte nella scorsa annata agraria, da tutti i produttori, pari a circa 270 tonnellate di formaggio a marchio dop: 55 i soci iscritti al consorzio di tutela, 14 i piccoli produttori, 5 gli stagionatori e 23 i produttori di latte, i cosidetti conferitori.

