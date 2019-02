Ragusa, i treni cambiano orario. Campo (M5S): "Penalizzati i pendolari"

Cambiano gli orari dei treni della linea Siracusa-Ragusa-Gela-Licata-Caltanissetta, ma senza preavviso e confronto. E la deputata ragusana del Movimento 5 Stelle, Stefani Campo, insorge presentando un'interrogazione.

"Una scelta unilaterale e improvvisa che va in un’unica direzione: quella di smantellare, anziché potenziare, il servizio ferroviario in Sicilia. A nulla sono serviti tavoli tecnici e audizioni. Per il governo Musumeci, le tratte ferroviarie possono essere stravolte senza preavviso. Ora Falcone ne risponda", spiega Stefania Campo, prima firmataria per il gruppo Ars dell’interrogazione indirizzata al presidente della Regione Nello Musumeci e all’assessore alle Infrastrutture Marco Falcone sulla modifica degli orari dei treni.

