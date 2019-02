Violento scontro fra due auto a Ragusa, due feriti gravi

Grave incidente ieri sera intorno alle 21 sulla Sp 25 tra Ragusa-Marina di Ragusa, all’altezza di contrada Serragarofalo. Sono due le auto rimaste coinvolte: una Bmw e una Fiat 500. L'impatto è stato molto violento e due persone sono state estratte dalle lamiere dai vigili del fuoco intervenuti sul posto.

I feriti sono stati consegnati al personale del 118 che li ha trasporti in codice rosso all'ospedale Giovanni Paolo II. Le persone non dovrebbero essere in pericolo di vita.

