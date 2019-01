Ladri all'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, rubati i farmaci anticancro

Farmaci anticancro sono stati rubati nella notte fra venerdì e sabato all'ospedale Giovanni Paolo II, in contrada "Cisternazzi" alla periferia dell'abitato di Ragusa.

I ladri, così come riporta Pinella Drago in un articolo del Giornale di Sicilia, probabilmente erano certi di trovare quei medicinali: sono tutti antitumorali ed antiblastici molto costosi che fanno supporre come il bottino possa essere di qualche decina migliaia di euro.

A denunciarlo ai carabinieri di Ragusa è stato il direttore sanitario dell'ospedale ragusano, Pasquale Granata.

