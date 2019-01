Armi e droga in casa a Vittoria, arrestato un cinquantenne

Nasconde in casa e in garage armi, marijuana e cocaina. Gli agenti della squadra mobile e del commissariato di Vittoria hanno arrestato, M.S., di 50 anni per detenzione di più armi da sparo e droga.

Durante la perquisizione dell'abitazione e del garage del cinquantenne vittoriese, in una zona periferica, sono state trovate due pistole, munizioni e più tipi di droga.

Sono state trovate marijuana e cocaina, un bilancino di precisione ed una cartuccia per pistola, due pistole e decine di munizioni da sparo.

