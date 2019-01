Scontro tra una moto e un'auto a Modica, ferito un 19enne

Incidente ieri pomeriggio a Modica. Un diciannovenne a bordo di una Vespa Piaggio si è scontrato con una Ford Ka in via Sorda Sampieri e via Cava Gucciardo Torre Cannata. Il ragazzo è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Maggiore. I medici gli hanno riscontrato una frattura scomposta guaribile in 30 giorni.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale che hanno effettuato i rilievi. La Vespa non aveva copertura assicurativa per questo è stata sottoposta a sequestro amministrativo.

© Riproduzione riservata