Il sindaco di Ragusa incontra i cittadini per un bilancio di fine anno e per illustrare gli obiettivi

Tre ore di confronto con la città. Per raccontare cosa si è fatto e, soprattutto, per condividere i progetti in corso di realizzazione. Il sindaco, Peppe Cassì, insieme alla giunta, ha incontrato i cittadini nell'auditorium della Camera di Commercio, a sei mesi esatti dalle elezioni.

Presenti anche i consiglieri comunali di maggioranza e tanti cittadini che al termine hanno posto una quarantina di domande, alle quali ha puntualmente risposto il primo cittadino.

Tre i punti principali delle "cose fatte" in questi sei mesi. A iniziare dal modello organizzativo, con l'assunzione di dirigenti (settore Tributi e settore Risorse finanziarie), dando indicazioni per il lavoro della "macchina comunale". Poi l'approvazione del bilancio di previsione, che la giunta uscente non aveva lasciato in "eredità".

