Basket, la Passalacqua Ragusa espugna il «PalaZauli» di Battipaglia

La Passalacqua Ragusa espugna il «PalaZauli» di Battipaglia e, grazie alla vittoria sulle padrone di casa della Treofan maturata col punteggio di 79-63, conquista il quinto successo consecutivo in campionato.

Modo migliore per concludere il 2018 e il girone di andata non poteva esserci per le ragazze di coach Recupido, che si attestano al terzo posto solitario della graduatoria e «pescano» la Dike Napoli, settima in classifica, nel primo turno di Coppa Italia.

L'avvio di gara è, però, poco propizio per le ragusane che nei primi 10' di gioco soffrono le iniziative delle battipagliesi, che chiudono il primo quarto in vantaggio per 20-19.

