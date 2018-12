Ragusa Ibla, le botteghe artigianali pronte a riaprire dopo 20 anni

Un progetto passato di mano in mano alle amministrazioni di quasi vent'anni. Riaprire le vecchie botteghe di via del Mercato, a Ibla. Negli anni qualche tentativo c'è stato, ma nessuno è andato a buon fine. Nonostante siano stati effettuati lavori, a più riprese, per rendere utilizzabili gli spazi.

Ora, però, arriva una buona notizia. «Molto presto le botteghe artigianali di via del Mercato, a Ibla, saranno finalmente attive», annuncia Maria Malfa, vice presidente del consiglio comunale ed espressione della maggioranza che sostiene il sindaco, Peppe Cassì.

Malfa spiega che "un’impresa ha risposto all’avviso dell’amministrazione comunale che intendeva concedere in affitto le botteghe in questione per essere adibite a esposizione e vendita di prodotti alimentari e non".

L’articolo completo nell’edizione della Sicilia orientale del Giornale di Sicilia.

