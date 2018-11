Nasconde cocaina nei vasi in terrazzo: giovane arrestato a Ragusa

È stato sorpreso con addosso dosi di cocaina vicino ai parcheggi del centro commerciale le Masserie di Ragusa. I carabinieri della compagnia di Ragusa hanno notato un’autovettura sospetta. Il conducente appena ha visto i militari ha cercato di fuggire. I carabinieri hanno bloccato l'auto e hanno controllato le due persone all'interno, che sono state identificati. Si tratta di due ragazzi di 21 e 26 anni.

Il ventiseienne si è dimostrato particolarmente nervoso ed è stato perciò perquisito. Il ragazzo addosso aveva quattro grammi di cocaina già suddivisi in dosi. I militari hanno deciso di perquisire la abitazioni dei due. A casa del ventunenne, sono stati trovati altri due grammi di cocaina all’interno di un materasso. Per questo il ragazzo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

A casa del ventiseienne, invece, nascosto tra i vasi di alcune piante tenute in terrazza, è stato trovato un barattolo in vetro contenente un involucro in cellophane con 17 grammi di cocaina. Il ventiseienne è stato ristretto agli arresti domiciliari.

