Piano da 10 milioni per le strade di Ragusa, verrà attuato in 5 anni

Un piano per riasfaltare le strade di una consistente parte della città. Un progetto da dieci milioni di euro in cinque anni.

Per attuarlo, però, occorrerà far ricorso ai mutui. È quanto annunciato, ieri mattina, a Palazzo dell'Aquila, dal sindaco, Peppe Cassì, insieme all'assessore ai Lavori pubblici, Gianni Giuffrida: un intervento non immediato, ma per tappe e ben fatto, hanno chiarito sindaco e assessore.

Pianta della città alla mano, i due amministratori hanno spiegato che è tempo di metter mano alla rete viaria cittadina ridotta a un «colabrodo», ha chiarito il primo cittadino, il quale non ha mancato di lesinare critiche alle amministrazioni precedenti.

