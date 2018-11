Mamma di Vittoria ritrovata incontra i 5 figli, il marito la denuncia per abbandono di minori

Giusy Pepi è arrivata nelle prime ore del pomeriggio in questura a Ragusa dove ha incontrato i suoi 5 figli. La donna è ancora negli uffici di polizia coi bambini mentre il marito è fuori. Davide Avola ha presentato una denuncia contro la moglie accusandola di abbandono di minori.

L’avvocato Anastasia Licitra è stata incaricata dall’uomo di seguire la vicenda. «Il ritrovamento di Giusy è una bella notizia per tutti noi - dice il legale - Questa vicenda ha ancora dei contorni poco chiari, che solo la donna potrà chiarire. Dalle sue parole, potremo sapere se lei è andata via volontariamente, o è stata, in qualche modo, costretta. In questa vicenda, comunque, cercheremo di affrontare tutto con serenità e decisione, ma con lo sguardo rivolto, prima di tutto, all’interesse dei figli. I figli, di cui quattro minorenni e uno appena maggiorenne, sono coloro che più soffrono in questa situazione e noi dobbiamo tutelare soprattutto loro».

Giusy Pepi era stata individuata a Palermo da testimoni che si erano rivolti alle trasmissioni Tv «Chi l’ha visto» e «Pomeriggio Cinque». La donna andava a mangiare alla Caritas. Il pm di Ragusa Giulia Bisello ha interrogato Pepi sulle ragioni del suo allontanamento da casa.

© Riproduzione riservata