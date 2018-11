La scomparsa di Giusy Pepi a Vittoria, il marito presenta denuncia alla polizia

È sparita lasciando a casa cinque figli e un marito: non c'è traccia da oltre un mese di Giusy Pepi, una donna di Vittoria, in provincia di Ragusa, che è stata vista l’ultima volta il 15 ottobre scorso salire a bordo di un’auto davanti a casa sua.

Da quel giorno di lei non si sa più nulla né si conoscono i motivi della scomparsa.

Il marito, Davide Avola, dopo aver lanciato diversi appelli in alcune trasmissioni televisive, ha presentato denuncia alla polizia. Al momento si indaga per allontanamento volontario della donna, ma non si escludono anche altre piste.

