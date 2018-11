Lotta alle discariche abusive, il Comune di Ragusa intensifica i controlli

Più controlli per individuare e multare gli incivili che abbandonano i rifiuti. L'amministrazione comunale di Ragusa corre ai ripari per cogliere in flagrante chi non rispetta le regole.

Come riporta il Giornale di Sicilia, il Comune fa sapere che sono stati complessivamente 462 i verbali contestati dalla polizia municipale dal 7 maggio a oggi ai trasgressori del regolamento in materia di rifiuti, grazie all’ausilio di telecamere posizionate nei siti dove vengono abbandonati rifiuti in zone extraurbane a Ragusa e Marina di Ragusa.

